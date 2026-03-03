Москва
«Грады» группировки «Запад» уничтожили пункты управления дронами и артиллерию ВСУ. Видео

На Краснолиманском направлении расчеты РСЗО «Град» уничтожили артиллерию и живую силу ВСУ. По данным Минобороны, поражение целей контролировалось при помощи БПЛА, а подразделения артиллеристов полка «Башкортостан» оперативно покинули позиции после выполнения задачи.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» нанесли точный удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате огневого поражения уничтожены артиллерийские орудия, пункты управления беспилотниками и живая сила противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Получив от операторов беспилотников координаты скопления техники и личного состава ВСУ, расчеты 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» оперативно выдвинулись на огневые позиции.

Стрельба велась 122-мм реактивными снарядами по целям, находящимся на дистанции более 10 километров. Весь процесс поражения объектов контролировался с воздуха в режиме реального времени, что позволило подтвердить ликвидацию выявленных целей.

«Уничтожение пунктов управления БПЛА и артиллерии привело к значительному снижению активности подразделений ВСУ на данном участке фронта», — отметили в военном ведомстве.

После выполнения залпа расчеты РСЗО немедленно сменили позиции. Такая тактика позволяет эффективно выполнять задачи и своевременно выходить из-под возможного ответного удара противника.

