«Грады» группировки «Запад» уничтожили пункты управления дронами и артиллерию ВСУ. Видео

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» нанесли точный удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате огневого поражения уничтожены артиллерийские орудия, пункты управления беспилотниками и живая сила противника, сообщает пресс-служба Минобороны.
Получив от операторов беспилотников координаты скопления техники и личного состава ВСУ, расчеты 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» оперативно выдвинулись на огневые позиции.
Стрельба велась 122-мм реактивными снарядами по целям, находящимся на дистанции более 10 километров. Весь процесс поражения объектов контролировался с воздуха в режиме реального времени, что позволило подтвердить ликвидацию выявленных целей.
«Уничтожение пунктов управления БПЛА и артиллерии привело к значительному снижению активности подразделений ВСУ на данном участке фронта», — отметили в военном ведомстве.
После выполнения залпа расчеты РСЗО немедленно сменили позиции. Такая тактика позволяет эффективно выполнять задачи и своевременно выходить из-под возможного ответного удара противника.