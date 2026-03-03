Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка, Новоосиново, Волчий Яр и Боровая в Харьковской области, а также Красный Лиман в ДНР.
«Потери противника составили до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.