ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Новопавловка, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360-ти военнослужащих, два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.