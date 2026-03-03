Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск «Юг»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 120 военных, танк и две боевые бронемашины в зоне действий «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Шабельковка, Никифоровка, Рай-Александровка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств», — говорится в сводке.