Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск «Юг»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Шабельковка, Никифоровка, Рай-Александровка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств», — говорится в сводке.