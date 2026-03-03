ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий «Севера»

«Потери ВСУ составили более 205 военнослужащих, бронетранспортер, 23 автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка “Богдана”. Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов материальных средств», — отмечает Минобороны.
Как говорится в сводке военного ведомства, нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рогозное, Храповщина, Мирополье и Покровка Сумской области.
«В Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Голубовка, Малиновка и Круглое», — добавили в ведомстве.