ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 205 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Потери ВСУ составили более 205 военнослужащих, бронетранспортер, 23 автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка “Богдана”. Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов материальных средств», — отмечает Минобороны.

Как говорится в сводке военного ведомства, нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рогозное, Храповщина, Мирополье и Покровка Сумской области.

«В Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Голубовка, Малиновка и Круглое», — добавили в ведомстве.