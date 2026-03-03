ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных, боевую бронемашину и три авто в зоне действий группировки войск «Днепр», сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха и Малокатериновка Запорожской области.