Войска «Востока» нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской области

«ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Добропасово, Гавриловка Днепропетровской области, Зеленая Диброва, Бойково, Любицкое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области», — отметили в министерстве обороны РФ.