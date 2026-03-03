Москва
Войска «Востока» нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 350 военнослужащих в зоне действия «Востока», сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Добропасово, Гавриловка Днепропетровской области, Зеленая Диброва, Бойково, Любицкое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области», — отметили в министерстве обороны РФ.