Армия России освободила населенные пункты Веселянка и Бобылевка в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Веселянка в Запорожской области и взяли под контроль населенный пункт Бобылевка в Сумской области. Об этом 3 марта сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Днепр” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Веселянка Запорожской области», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 65 солдат, автомобильную технику, склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, группировка войск «Север» взяла под контроль Бобылевку в Сумской области. Потери противника составили свыше 200 военных, бронетранспортер и самоходная артиллерийская установка «Богдана».

Российская армия накануне освободила три населенных пункта в зоне проведения спецоперации — Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в Донецкой Народной Республике (ДНР).