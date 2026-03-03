Армия России освободила населенные пункты Веселянка и Бобылевка в зоне СВО

Уточняется, что на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 65 солдат, автомобильную технику, склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, группировка войск «Север» взяла под контроль Бобылевку в Сумской области. Потери противника составили свыше 200 военных, бронетранспортер и самоходная артиллерийская установка «Богдана».