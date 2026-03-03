ВС РФ освободили два населенных пункта за сутки
Российские войска освободили село Веселянка Запорожской области, а также установили контроль над селом Бобылевка Сумской области.
Группировка «Север» наступает в Сумской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали три украинские бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 205 военнослужащих, бронетранспортер, 23 автомобиля, 155-мм САУ «Богдана», пять складов боеприпасов и пять складов материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам и пограничному отряду погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Моначиновка, Новоосиново, Волчий Яр, Боровая Харьковской области и города Красный Лиман в ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, пять артиллерийских орудий, четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 120 человек. Также противник лишился танка, двух боевых бронированных машин, 22 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, двух складов боеприпасов и пяти складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 360 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР и села Новогригоровка в Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 360 военнослужащих, два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области и двух населенных пунктов Днепропетровской области.
«ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» наступает в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка и Камышеваха Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск ударных БПЛА дальнего действия, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 12 управляемых авиационных бомб;
- 136 БПЛА самолетного типа.