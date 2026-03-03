Москва
Главное из брифинга Минобороны 3 марта 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 3 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта за сутки

Российские войска освободили село Веселянка Запорожской области, а также установили контроль над селом Бобылевка Сумской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» наступает в Сумской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали три украинские бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 205 военнослужащих, бронетранспортер, 23 автомобиля, 155-мм САУ «Богдана», пять складов боеприпасов и пять складов материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам и пограничному отряду погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Моначиновка, Новоосиново, Волчий Яр, Боровая Харьковской области и города Красный Лиман в ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, пять артиллерийских орудий, четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 120 человек. Также противник лишился танка, двух боевых бронированных машин, 22 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, двух складов боеприпасов и пяти складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 360 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР и села Новогригоровка в Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 360 военнослужащих, два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области и двух населенных пунктов Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» наступает в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка и Камышеваха Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск ударных БПЛА дальнего действия, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 12 управляемых авиационных бомб;
  • 136 БПЛА самолетного типа.

