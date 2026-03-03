Т-90М «Прорыв» уничтожил пункт дислокации ВСУ на Днепропетровском направлении. Видео

Танкисты группировки войск «Центр» ликвидировали опорные пункты и пункт временной дислокации украинских формирований. Боевая работа велась с закрытых позиций на Днепропетровском направлении зоны проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны.
Получив координаты от аэроразведки, экипаж Т-90М нанес удар по укреплениям ВСУ с дистанции 10 километров. Использование закрытых позиций позволило танкистам уничтожить цели в лесополосе, оставаясь незаметными для врага.
По итогам стрельбы были уничтожены опорные пункты, оборудованные в лесополосах, а также замаскированный пункт временной дислокации личного состава ВСУ.
Контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялись в режиме реального времени с помощью подразделений беспилотной авиации. После выполнения серии выстрелов экипаж сменил позицию, чтобы исключить возможность ответного огня.