Т-90М «Прорыв» уничтожил пункт дислокации ВСУ на Днепропетровском направлении. Видео

В зоне спецоперации новейший танк Т-90М «Прорыв» нанес удар по позициям ВСУ. Разведка с воздуха позволила точно накрыть опорные пункты и места дислокации украинских подразделений с расстояния в 10 километров. Весь процесс ведения огня и фиксация результатов проходили под непрерывным наблюдением с БПЛА.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Танкисты группировки войск «Центр» ликвидировали опорные пункты и пункт временной дислокации украинских формирований. Боевая работа велась с закрытых позиций на Днепропетровском направлении зоны проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны.

Получив координаты от аэроразведки, экипаж Т-90М нанес удар по укреплениям ВСУ с дистанции 10 километров. Использование закрытых позиций позволило танкистам уничтожить цели в лесополосе, оставаясь незаметными для врага.

По итогам стрельбы были уничтожены опорные пункты, оборудованные в лесополосах, а также замаскированный пункт временной дислокации личного состава ВСУ.

Контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялись в режиме реального времени с помощью подразделений беспилотной авиации. После выполнения серии выстрелов экипаж сменил позицию, чтобы исключить возможность ответного огня.

