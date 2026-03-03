Москва
Свердловские врачи спасли бойца СВО от инвалидности при помощи жидкого импланта

В Свердловской области врачи спасли бойца СВО от инвалидности.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн спасли участника специальной военной операции от инвалидности. Бойцу с посттравматической сосудистой патологией помогли при помощи отечественной разработки — жидкому импланту.

Участник СВО получил минно-взрывную травму во время выполнения боевого задания. После ранения врачи выявили у бойца осложнение — патологическое соединение артерии и вены, что могло привести к венозной и сердечной недостаточности.

— Команда специалистов приняла решение провести эндоваскулярную эмболизацию (закупорка кровеносных сосудов — Прим.ред), чтобы закрыть патологический сосуд. Это вмешательство выполняется через прокол под местной анестезией, — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Уже через несколько дней после операции мужчина приступил к реабилитации после ранения.