Свердловские врачи спасли бойца СВО от инвалидности при помощи жидкого импланта

Врачи Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн спасли участника специальной военной операции от инвалидности. Бойцу с посттравматической сосудистой патологией помогли при помощи отечественной разработки — жидкому импланту.
Участник СВО получил минно-взрывную травму во время выполнения боевого задания. После ранения врачи выявили у бойца осложнение — патологическое соединение артерии и вены, что могло привести к венозной и сердечной недостаточности.
— Команда специалистов приняла решение провести эндоваскулярную эмболизацию (закупорка кровеносных сосудов — Прим.ред), чтобы закрыть патологический сосуд. Это вмешательство выполняется через прокол под местной анестезией, — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Уже через несколько дней после операции мужчина приступил к реабилитации после ранения.