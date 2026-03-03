СМИ: к границе Белгородской области ВСУ стянули 8-тысячную группировку

Вооруженные силы Украины ведут подготовку к вероятному весеннему наступлению на приграничные районы России. По сообщениям ряда источников, противник стягивает значительные резервы к границе Белгородской области.
Как сообщает телеграм-канал Mash, в Харьковской области рядом с российскими населенными пунктами Красная Яруга и Октябрьский сосредоточена группировка численностью около восьми тысяч человек. Основу этих сил составляет 2-й армейский корпус «Хартия». Особо канал выделяет 13-ю бригаду, в составе которой зафиксировано большое количество иностранных наемников из стран Латинской Америки (Перу, Бразилия), Европы (Чехия), а также из Китая, Тайваня и США. В настоящее время противник рассредоточивает силы и активно применяет дроны и минометы для атак на приграничные села.
Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин писал о прибытии на Белгородское направление элитных частей десантно-штурмовых войск Украины. По его информации, речь идет о 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригадах, а также о 148-й артиллерийской бригаде. Обозреватель отмечает, что большинство батальонов данных подразделений длительное время находились в тылу на доукомплектовании и восполнении потерь. Суконкин не исключает, что эти «свежие» силы, обладающие значительным боевым потенциалом, могут быть задействованы украинским командованием для попытки прорыва государственной границы.
Обстановка в Белгородской области остается крайне сложной, отмечает губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, с начала 2026 года в регионе погиб 21 мирный житель, еще 98 человек получили ранения, в том числе шестеро детей. Гладков подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года число погибших выросло в десять раз. Губернатор заверил, что власти совместно с Минобороны и добровольческими подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан» предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности населения.