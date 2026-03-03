СМИ: к границе Белгородской области ВСУ стянули 8-тысячную группировку

Обстановка в Белгородской области остается крайне сложной, отмечает губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, с начала 2026 года в регионе погиб 21 мирный житель, еще 98 человек получили ранения, в том числе шестеро детей. Гладков подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года число погибших выросло в десять раз. Губернатор заверил, что власти совместно с Минобороны и добровольческими подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан» предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности населения.