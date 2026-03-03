Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Единовременная выплата участникам СВО в Волгоградской области увеличена до 3 млн

Такая сумма действует с 1 марта 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Единовременная выплата участникам СВО в Волгоградской области с 1 марта по 31 мая 2026 года увеличена до 3 миллионов рублей. Такую минимальную сумму будут получать на свой счет все, кто подпишет контракт с Минобороны России в регионе. Соответствующее постановление об увеличении региональной составляющей выплат подписал губернатор Андрей Бочаров.

— По решению губернатора, региональная составляющая увеличилась сразу на полмиллиона рублей — с 2,1 миллиона до 2,6 миллиона рублей, — сообщили в администрации Волгоградской области.

Кроме региональной выплаты, заключившие контракт участники спецоперации получают деньги из федерального и муниципального бюджетов. Таким образом, за первый год службы сумма выплат военнослужащему превысит 5,6 миллиона рублей.

Заключить контракт можно в пункте отбора на улице Советской, 25 в Волгограде, в военкоматах или в местных администрациях. Подробная информация на сайте контракт34.рф.