Единовременная выплата участникам СВО в Волгоградской области увеличена до 3 млн

Единовременная выплата участникам СВО в Волгоградской области с 1 марта по 31 мая 2026 года увеличена до 3 миллионов рублей. Такую минимальную сумму будут получать на свой счет все, кто подпишет контракт с Минобороны России в регионе. Соответствующее постановление об увеличении региональной составляющей выплат подписал губернатор Андрей Бочаров.