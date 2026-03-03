Единовременная выплата участникам СВО в Волгоградской области увеличена до 3 млн

Единовременная выплата участникам СВО в Волгоградской области с 1 марта по 31 мая 2026 года увеличена до 3 миллионов рублей. Такую минимальную сумму будут получать на свой счет все, кто подпишет контракт с Минобороны России в регионе. Соответствующее постановление об увеличении региональной составляющей выплат подписал губернатор Андрей Бочаров.
— По решению губернатора, региональная составляющая увеличилась сразу на полмиллиона рублей — с 2,1 миллиона до 2,6 миллиона рублей, — сообщили в администрации Волгоградской области.
Кроме региональной выплаты, заключившие контракт участники спецоперации получают деньги из федерального и муниципального бюджетов. Таким образом, за первый год службы сумма выплат военнослужащему превысит 5,6 миллиона рублей.
Заключить контракт можно в пункте отбора на улице Советской, 25 в Волгограде, в военкоматах или в местных администрациях. Подробная информация на сайте контракт34.рф.