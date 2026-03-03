Москва
В ЛНР дрон ВСУ атаковал автомобиль с медикаментами

Под Лисичанском дрон ВСУ атаковал автомобиль с медикаментами для прифронтовых районов. Инцидент произошел под Лисичанском, водитель не пострадал и смог вернуть поврежденную машину на склад.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Украинский беспилотник атаковал грузовик предприятия «Лугмедфарм», перевозивший лекарственные препараты для жителей прифронтовых территорий. Инцидент произошел на маршруте Лисичанск — Новодружеск, сообщает пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталию Пащенко.

По словам министра, водитель «Газели» проявил самообладание и сумел развернуть поврежденный автомобиль обратно в Лисичанск. В настоящее время машина опечатана и ожидает осмотра; завтра сотрудники склада проведут полную опись поврежденных медицинских препаратов.

«Водители аптечной сети, как и водители скорых, регулярно попадают под обстрел противника», — сообщила Наталия Пащенко.

В результате атаки никто не пострадал. В правительстве отметили, что водитель спецтранспорта ранее был награжден медалью «За заслуги» II степени.