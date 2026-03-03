В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА и ракетная опасность

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Саратовской области. Об этом информировал губернатор Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — такое сообщение чиновник разместил в Telegram-канале.
При этом МЧС оповестило о ракетной опасности на территории региона.
Жителям напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности, в частности, не подходить к окнам, отключить свет, газ и воду. Тем, кто находится вне помещений, необходимо немедленно найти укрытие, добавили в ведомстве.
Позже в МЧС информировали об отмене ракетной опасности, однако угроза атаки дронов в Саратовской области ещё сохраняется.