В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА и ракетная опасность

Губернатор Бусаргин сообщил о приведении в готовность всех экстренных служб.

Источник: Комсомольская правда

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Саратовской области. Об этом информировал губернатор Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — такое сообщение чиновник разместил в Telegram-канале.

При этом МЧС оповестило о ракетной опасности на территории региона.

Жителям напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности, в частности, не подходить к окнам, отключить свет, газ и воду. Тем, кто находится вне помещений, необходимо немедленно найти укрытие, добавили в ведомстве.

Позже в МЧС информировали об отмене ракетной опасности, однако угроза атаки дронов в Саратовской области ещё сохраняется.

