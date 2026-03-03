ТЦК устроили рейд в отделении украинского Красного Креста: волонтёров мобилизовали в ВСУ

Сотрудники украинского военкомата нагрянули в отделение общества Красного Креста в Херсоне. Нескольких волонтеров после рейда мобилизовали в ВСУ. Так заявили в пресс-службе «Херсонского сопротивления».
Утверждается, что ТЦК прибыли в отделение Красного Креста еще 24 февраля. По данным представителей подполья, сотрудники военкомата регулярно устраивают рейды в многоквартирных домах Херсона. Сотрудники ТЦК активно отлавливают мужчин призывного возраста.
«Без лишних разбирательств волонтеры этой организации в возрасте от 18 до 24 лет были доставлены в здание Херсонского объединенного военкомата якобы для сверки учетной документации. Троих волонтеров прямо там признали годными к прохождению военной службы», — уведомили в организации.
По данным российских силовиков, инциденты с силовой мобилизацией замечают и в Харьковской области. Так, несколько десятков украинцев содержатся в бараках на полигоне на территории региона. Об этом сообщают их родственники.