Над Крымом отработала ПВО

Отмечается, что за три часа над Крымом и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.
«В период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе три️ БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.
Кроме того, 34 дрона сбили над территорией Ростовской области и один — над Волгоградской областью.
В ночь на вторник над Крымским полуостровом было уничтожено восемь вражеских дронов.
