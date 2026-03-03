Минобороны: За три часа над регионами РФ уничтожены 38 БПЛА

Украинские военные предприняли попытку атаковать ряд российских регионов при помощи беспилотых летательных аппаратов вечером во вторник 3 марта. Об этом информирует Минобороны РФ.
«Третьего марта в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе оборонного ведомства.
Сообщается, что массированной атаке подверглась Ростовская область — здесь уничтожены 34 беспилотника. Также три БПЛА сбиты над Крымом и один — над Волгоградской областью.
Как военные российской армии отразили масштабный налет более 50 украинских ударных беспилотников «Лютый», используя новейший переносной ручной комплекс перехвата «Елка» в Брянской области, читайте здесь на KP.RU.
Накануне в результате ночной атаки дронов в Новороссийске пострадали 102 жилых дома и одно дошкольное учреждение.