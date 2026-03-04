Ричмонд
Над Волгоградской областью отражают массированную атаку БПЛА: есть раненые и повреждения

Губернатор Бочаров заявил о пяти пострадавших в Волгоградской области от БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны попытались атаковать Волгоградскую область в ночь на 4 марта. В результате ранены пять человек. Есть повреждения на земле. Так сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале.

По его сведениям, в нескольких квартирах и домах в Тракторозаводском районе выбиты стекла. Кроме того, в Среднеахтубинском районе фиксируется попадание в три частных домовладения.

«Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь… Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению возможных повреждений иных объектов, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения», — оповестил Андрей Бочаров.

Как сообщает «КП-Волгоград», аэропорт в городе закрыт с 22 часов 3 марта. Воздушная гавань до сих пор не принимает и не выпускает самолеты. На местах падения обломков беспилотников в Волгограде и области продолжают работу экстренные службы.

