За три часа в небе над Ростовской областью сбили 34 беспилотника

Вечером 3 марта российские системы противовоздушной обороны отразили массированный налет беспилотной авиации на Ростовскую область. Согласно официальному сообщению оборонного ведомства, атака пришлась на промежуток между 20:00 и 23:00.
Наибольшее число воздушных целей было нейтрализовано в небе над Ростовской областью. По информации министерства, за указанный промежуток времени в донском регионе были сбиты 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных Украиной.
Помимо Ростовской области, ударам с воздуха подверглись и другие субъекты Юга России. Так, средства ПВО успешно отработали по трем дронам в небе над Республикой Крым. Еще один украинский беспилотник был уничтожен над территорией Волгоградской области.
В общей сложности, как подчеркнули в Минобороны России, за три часа дежурными силами ПВО было перехвачено и ликвидировано 38 летательных аппаратов противника.