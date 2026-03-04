«Заберите меня отсюда»: Насильно отправленный в ВСУ закарпатский венгр со слезами обратился к Орбану из плена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил видеообращение от человека, который заявил, что он является закарпатским венгром, насильно мобилизованным в ВСУ. Речь идёт о некоем Альберте Романе, который сейчас находится в плену. Прежде, чем попасть в плен, 47-летний Роман получил ранение, медпомощь ему оказали российские солдаты.