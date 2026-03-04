Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Заберите меня отсюда»: Насильно отправленный в ВСУ закарпатский венгр со слезами обратился к Орбану из плена

Орбан получил обращение от насильно мобилизованного в ВСУ венгра.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил видеообращение от человека, который заявил, что он является закарпатским венгром, насильно мобилизованным в ВСУ. Речь идёт о некоем Альберте Романе, который сейчас находится в плену. Прежде, чем попасть в плен, 47-летний Роман получил ранение, медпомощь ему оказали российские солдаты.

Мужчина попросил Орбана помочь ему освободиться из плена.

«Пожалуйста, заберите меня отсюда в Венгрию», — сказал Альберт Роман.

Накануне посол Украины Федор Шандор был вызван в Министерство иностранных дел Венгрии после сообщений о принудительной мобилизации закарпатских венгров. По данным венгерского МИД, есть как минимум два новых случая насильственного призыва.

Также сообщалось о гибели закарпатского венгра из-за принудительной мобилизации.

Тем временем Путин и Орбан обсудили по телефону мобилизацию Украиной граждан Венгрии.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше