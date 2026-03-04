Ричмонд
Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Волгоград

3 марта на территории Волгоградской области и города Волгограда в результате атаки БПЛА повреждены фасады и остекление многоквартирных и частных жилых домов, прилегающая территория.

Есть пострадавшие, сообщает ИА «Высота 102» с ссылкой на прокуратуру региона.

— Прокуратурой Волгоградской области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. На местах происшествия с целью координации действий правоохранительных органов и экстренных служб работают территориальные прокуроры. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +79608921020, — говорится в заявлении.

Ранее Андрей Бочаров сообщил о пятерых пострадавших. Обломки повредили 3 дома в Среднеахтубинском районе и дом № 6 по улице Батова. Мэрия Волгограда организовала автобусы для перевозки жителей в ПВР.

