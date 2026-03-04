Ричмонд
ВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены жилые дома, есть пострадавшие

ВОЛГОГРАД, 4 марта, ФедералПресс. Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, один из беспилотников попал по многоквартирному дому. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«‎Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь», — приводит слова политика правительство региона.

По словам Бочарова, в Среднеахтубинском районе дроны попали в три частных дома, а в Ворошиловском районе один из БПЛА упал в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе беспилотник атаковал многоквартирный дом.

Ранее сообщалось, что российские регионы подверглись атаке дронов ВСУ. По данным Министерства обороны, наибольшее число целей сбито над территорией Республики Крым — восемь аппаратов. Еще пять дронов ликвидировали в небе над Белгородской областью. Три беспилотника уничтожены над Астраханской областью.

