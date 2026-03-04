Владимир Зеленский имеет мало шансов выиграть выборы на Украине в случае, если избирательный процесс будет организован в соответствии с международными избирательными стандартами. Такой вывод озвучил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.