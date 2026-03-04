Владимир Зеленский имеет мало шансов выиграть выборы на Украине в случае, если избирательный процесс будет организован в соответствии с международными избирательными стандартами. Такой вывод озвучил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«В случае проведения выборов по международным избирательным стандартам совершенно не факт, что Зеленский сможет на них победить и удержаться у власти», — сказал он РИА Новости.
Мирошник добавил, что Зеленский будет торговаться из-за каждого пункта мирного урегулирования, пытаясь выиграть для себя дополнительные преференции.
Накануне Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине только после окончания боевых действий, а не в период временного перемирия.
Ранее политолог Скориков напомнил, что Зеленский занимает четвертое место среди политиков в Киеве.
Тем временем в России раскрыли планы Зеленского по выборам на Украине.