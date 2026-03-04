В зоне специальной военной операции «ожила» вся связь. Интернет работает без «чужеземного» Starlink. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.
Он уведомил также, что в зоне СВО не фиксируется нехватка техники. К линии боевого соприкосновения доставляют бронемашины, включая «Тайфун», «Буран», «Титан» и другие.
«Как сказал мой друг, комбриг: “Все как прежде, я все вижу, всем управляю. Только теперь это не чужеземный “Старлинк”, а мой интернет, и я теперь не думаю, отключат его, не отключат”, — прокомментировал Александр Сладков.
Ранее стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Бобылевка в Сумской области. Подразделение теробороны ВСУ вытеснили из села мотострелки 80-й бригады. ВС РФ также освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, Резниковку и Дробышево.