Tasnim: иранские силы ПВО сбили ещё один американский истребитель F-15

В тот же день Центральное командование Вооружённых сил США официально подтвердило, что в небе над Кувейтом были сбиты три многоцелевых американских истребителя F-15. В ведомстве заявили, что 1 марта эти самолёты якобы были ошибочно атакованы кувейтскими средствами противовоздушной обороны. В CENTCOM добавили, что военные Кувейта приняли боевые машины за вражеские цели при отражении массированного налёта иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов.