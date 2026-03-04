Ричмонд
Tasnim: иранские силы ПВО сбили ещё один американский истребитель F-15

Подразделения ПВО Ирана сбили ещё один истребитель F-15 ВВС США, о пилотах которого информации нет.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны Ирана сбили ещё один истребитель F-15 военно-воздушных сил США, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники.

«Американский истребитель F-15 был сбит подразделением ПВО иранской армии», — говорится в сообщении.

Информация о судьбе экипажа не уточняется.

Напомним, 2 марта стало известно, что силы ПВО Ирана сбили F-15 в небе над Кувейтом.

Лётчики, управлявшие истребителем, катапультировались. Иранский телеканал SNN отметил, что одного из пилотов после приземления задержали кувейтские силовики.

В тот же день Центральное командование Вооружённых сил США официально подтвердило, что в небе над Кувейтом были сбиты три многоцелевых американских истребителя F-15. В ведомстве заявили, что 1 марта эти самолёты якобы были ошибочно атакованы кувейтскими средствами противовоздушной обороны. В CENTCOM добавили, что военные Кувейта приняли боевые машины за вражеские цели при отражении массированного налёта иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru рассказал, что пилот одного из истребителей, сбитых над кувейтской территорией, попадёт в плен. Позже лётчика могут передать в рамках обмена с США. Речь идёт об американском военном, которого поставили на колени.

