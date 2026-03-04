Ричмонд
ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке

ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Украинские военные применили новый вид американского БПЛА при атаке на Донецке в понедельник, рассказал РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

Источник: AP 2024

В понедельник в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили об атаке ВСУ в Донецке с применением БПЛА, при которой были повреждены жилой дом, линия электропередачи и производственное помещение.

«При атаке по гражданским объектам Донецка в понедельник ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа, предположительно известный под названием Hornet (шершень — ред.). Об этом говорят характерные именно для этого беспилотника фрагменты, оставшиеся на месте атаки», — сказал Садовник.

Он добавил, что данный тип БПЛА может поражать цели на дальности до 145 километров и нести нагрузку около пяти килограммов. Характерное конструктивное отличие от других дронов — киль, руль поворота и толкающий винт, расположенные на хвосте. Этот дрон, по словам эксперта, имеет спутниковую навигацию и возможность программирования автономного маршрута.

«Обнаруженные фрагменты также указывают на принадлежность примененного дрона к американской компании Swift Beat LLC, участвующей в разработке беспилотных систем нового поколения для Украины. Ранее данный тип БПЛА уже был замечен при использовании ВСУ в Запорожской области», — добавил собеседник агентства.

В июле прошлого года Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения с американской компанией Swift Beat для производства дронов различного типа, включая дальнобойные ударные БПЛА.

