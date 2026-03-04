КСИР: с начала конфликта с Ираном США и Израиль потеряли более 680 военных

«Согласно информации от разведывательных источников и данным полевого мониторинга, к четвертому дню боевых действий потери противника среди военнослужащих превысили 680 убитых и раненых», — отметили в пресс-службе этого особого подразделения Вооружённых сил ближневосточной республики.
Напомним, ранее официальный представитель иранского министерства обороны генерал Реза Талайиник заявил, что США и Израиль, вероятно, вскоре остановят военные действия, столкнувшись с потенциалом Ирана.
3 марта представитель КСИР Али Мохаммад Наини заявил, что Вашингтон и Тель-Авив ожидают «врата ада» на фоне военной операции против Тегерана. Он предупредил, что планируют продолжать целенаправленные атаки.
4 марта Корпус стражей исламской революции сообщил о новых воздушных ударах по израильской территории. В числе поражённых целей оказались здание министерства обороны Израиля в районе Кирья, а также военные объекты в Тель-Авиве и Петах-Тикве.