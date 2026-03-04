Ричмонд
КСИР: с начала конфликта с Ираном США и Израиль потеряли более 680 военных

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что с начала конфликта погибли или получили ранения свыше 680 американских и израильских военных.

Источник: Аргументы и факты

Более 680 военнослужащих США и Израиля пострадали или погибли с начала операции против Ирана, сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Согласно информации от разведывательных источников и данным полевого мониторинга, к четвертому дню боевых действий потери противника среди военнослужащих превысили 680 убитых и раненых», — отметили в пресс-службе этого особого подразделения Вооружённых сил ближневосточной республики.

Напомним, ранее официальный представитель иранского министерства обороны генерал Реза Талайиник заявил, что США и Израиль, вероятно, вскоре остановят военные действия, столкнувшись с потенциалом Ирана.

3 марта представитель КСИР Али Мохаммад Наини заявил, что Вашингтон и Тель-Авив ожидают «врата ада» на фоне военной операции против Тегерана. Он предупредил, что планируют продолжать целенаправленные атаки.

4 марта Корпус стражей исламской революции сообщил о новых воздушных ударах по израильской территории. В числе поражённых целей оказались здание министерства обороны Израиля в районе Кирья, а также военные объекты в Тель-Авиве и Петах-Тикве.



КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
