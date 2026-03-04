Ричмонд
«Град» ВС РФ нанес удар по украинскому опорному пункту в районе Купянска

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки «Запад» поразил украинский опорный пункт в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Один из расчетов РСЗО “Град” 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в составе группировки войск “Запад” в ходе выполнения боевых задач уничтожил опорный пункт с живой силой подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области», — сказано в сообщении.

Получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА о местонахождении скрытых огневых средств и укрытий ВСУ, артиллеристы выдвинулись на огневой рубеж.

«Расчет вышел на огневую позицию, выпустил несколько пристрелочных снарядов, после чего применил полный залп наших снарядов по опорному пункту противника. Работа нашего расчета слажена, работаем не первый год. Каждый знает, что делать в той или иной непростой ситуации. Для выполнения поставленных задач каждый раз приходится противодействовать беспилотникам противника, для чего у нас налажена успешная работа. Дроны противника сбиваются, обнаруживаются, подавляются и уничтожаются», — сказал командир боевой машины с позывным Нео.

