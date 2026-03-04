«Град» ВС РФ нанес удар по украинскому опорному пункту в районе Купянска

«Расчет вышел на огневую позицию, выпустил несколько пристрелочных снарядов, после чего применил полный залп наших снарядов по опорному пункту противника. Работа нашего расчета слажена, работаем не первый год. Каждый знает, что делать в той или иной непростой ситуации. Для выполнения поставленных задач каждый раз приходится противодействовать беспилотникам противника, для чего у нас налажена успешная работа. Дроны противника сбиваются, обнаруживаются, подавляются и уничтожаются», — сказал командир боевой машины с позывным Нео.