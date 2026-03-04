Российская ПВО сбила две управляемые бомбы ВСУ в районе Красноармейска

Также в ведомстве рассказали о том, что расчет «Молнии-2» группировки «Центр» уничтожил украинский танк в Днепропетровской области. Расчет получил информацию о выявленном танковом экипаже ВСУ среди деревьев в лесополосе. РЭБ и дроны-перехватчики противника не оказывали воздействие на дрон, что позволило довести «Молнию» до цели. Цель была уничтожена на дистанции более 29 километров.