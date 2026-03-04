Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская ПВО сбила две управляемые бомбы ВСУ в районе Красноармейска

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки «Центр» сбил на удалении от российских позиций две украинские управляемые авиабомбы в районе Красноармейска, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) “Бук-М3” гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск “Центр” уничтожил две управляемые авиационные бомбы противника в воздушном пространстве на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

Средствами радиолокационной разведки были обнаружены управляемые авиационные бомбы. Цели были выявлены на высоте около 3 километров и дальности до 80 километров.

Расчет комплекса произвел пуск зенитных управляемых ракет. В результате перехвата обе воздушные цели были уничтожены на удалении порядка 67 километров от позиций российских войск.

Для безопасности зенитных расчетов в составе подразделения задействованы группы охранения и воздушного наблюдения, оснащенные переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла», а также FPV-перехватчиками «Елка».

Также в ведомстве рассказали о том, что расчет «Молнии-2» группировки «Центр» уничтожил украинский танк в Днепропетровской области. Расчет получил информацию о выявленном танковом экипаже ВСУ среди деревьев в лесополосе. РЭБ и дроны-перехватчики противника не оказывали воздействие на дрон, что позволило довести «Молнию» до цели. Цель была уничтожена на дистанции более 29 километров.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше