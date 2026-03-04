Российская ПВО сбила две управляемые бомбы ВСУ в районе Красноармейска

«Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) “Бук-М3” гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск “Центр” уничтожил две управляемые авиационные бомбы противника в воздушном пространстве на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.
Средствами радиолокационной разведки были обнаружены управляемые авиационные бомбы. Цели были выявлены на высоте около 3 километров и дальности до 80 километров.
Расчет комплекса произвел пуск зенитных управляемых ракет. В результате перехвата обе воздушные цели были уничтожены на удалении порядка 67 километров от позиций российских войск.
Для безопасности зенитных расчетов в составе подразделения задействованы группы охранения и воздушного наблюдения, оснащенные переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла», а также FPV-перехватчиками «Елка».
Также в ведомстве рассказали о том, что расчет «Молнии-2» группировки «Центр» уничтожил украинский танк в Днепропетровской области. Расчет получил информацию о выявленном танковом экипаже ВСУ среди деревьев в лесополосе. РЭБ и дроны-перехватчики противника не оказывали воздействие на дрон, что позволило довести «Молнию» до цели. Цель была уничтожена на дистанции более 29 километров.