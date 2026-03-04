Жители Приморья передали на СВО 99 единиц оружия

С начала 2026 года жители Приморского края добровольно передали для нужд специальной военной операции 99 единиц гражданского огнестрельного оружия и 309 патронов. Об этом сообщили специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В ведомстве напомнили, что закон позволяет гражданам дарить свое, легально зарегистрированное оружие государственным военизированным организациям. В Управлении Росгвардии по Приморскому краю для этого действует специальный механизм: владельцы могут безвозмездно передать длинноствольное оружие через подразделения лицензионно-разрешительной работы. Кроме того, на официальном сайте ведомства запущен сервис, где можно оставить электронное уведомление о желании помочь военным.
В прошлом году приморцы передали для бойцов еще больше — 791 единицу оружия и 2614 патронов. Поддержка земляков продолжается.