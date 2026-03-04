Жители Приморья передали на СВО 99 единиц оружия

В ведомстве напомнили, что закон позволяет гражданам дарить свое, легально зарегистрированное оружие государственным военизированным организациям. В Управлении Росгвардии по Приморскому краю для этого действует специальный механизм: владельцы могут безвозмездно передать длинноствольное оружие через подразделения лицензионно-разрешительной работы. Кроме того, на официальном сайте ведомства запущен сервис, где можно оставить электронное уведомление о желании помочь военным.