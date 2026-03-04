Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Муромцевском районе простятся с двумя бойцами СВО

Их проводят в последний путь 5 и 6 марта.

Источник: Комсомольская правда

Глава Муромцевскго района Омской области Сергей Казанков сообщил на своей странице во «ВКонтакте» трагическую новость — земляки простятся с двумя бойцами СВО.

Как сообщил глава, наводчик Юрий Перепечин погиб более года назад, в декабре 2024 года. Прощание с бойцом пройдет 5 марта в его родном селе Карбыз. Парень не успел создать свою семью, у него осталась мама.

Юрий Якубель служил командиром отделения. У бойца остались мама и трое детей. Воина похоронят 6 марта в Большекрасноярке. О дате гибели Юрия Якубеля не сообщается.

От себя лично и всех жителей района глава Сергей Казанков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.