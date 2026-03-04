В Муромцевском районе простятся с двумя бойцами СВО

Глава Муромцевскго района Омской области Сергей Казанков сообщил на своей странице во «ВКонтакте» трагическую новость — земляки простятся с двумя бойцами СВО.
Как сообщил глава, наводчик Юрий Перепечин погиб более года назад, в декабре 2024 года. Прощание с бойцом пройдет 5 марта в его родном селе Карбыз. Парень не успел создать свою семью, у него осталась мама.
Юрий Якубель служил командиром отделения. У бойца остались мама и трое детей. Воина похоронят 6 марта в Большекрасноярке. О дате гибели Юрия Якубеля не сообщается.
От себя лично и всех жителей района глава Сергей Казанков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.