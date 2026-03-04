ВС США заявили, что число уничтоженных кораблей Ирана достигло 17

По его словам, ликвидированная субмарина получила пробоину в корпусе.
«К настоящему моменту мы уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе наиболее исправную подводную лодку, у которой теперь пробоина в корпусе», — сказал адмирал в ходе выступления, видеозапись которого опубликована на странице CENTCOM в социальной сети X*.
Напомним, 3 марта Центральное командование ВС США сообщило, что американские силы полностью уничтожили военно-морскую группировку Ирана в Оманском заливе. Уточнялось, что речь идёт об 11 кораблях, включая новейшее авианесущее судно «Шахид Багери», которое использовали для транспортировки и запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по авианосцу США «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln). В Пентагоне, в свою очередь, утверждали, что отразили эту атаку. После появилась информация о том, что авианосец отошёл от берегов Ирана.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.