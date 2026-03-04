ВС США заявили, что число уничтоженных кораблей Ирана достигло 17

«К настоящему моменту мы уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе наиболее исправную подводную лодку, у которой теперь пробоина в корпусе», — сказал адмирал в ходе выступления, видеозапись которого опубликована на странице CENTCOM в социальной сети X*.