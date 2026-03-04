Ричмонд
США утверждают, что в Персидском заливе больше нет ни одного корабля Ирана

Глава CENTCOM Брэд Купер заявил, что в Персидском и Оманском заливах не осталось иранских кораблей.

Источник: Аргументы и факты

В Персидском и Оманском заливах якобы не осталось ни одного корабля Ирана, заявил руководитель Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

«На сегодняшний день в Персидском заливе, Ормузском проливе или Оманском заливе нет ни одного иранского корабля, и мы не остановимся. Мы продолжим проводить операции по динамическому наведению на цели», — сказал он в ходе выступления.

CENTCOM разместил видеозапись с речью адмирала на странице в социальной сети X*.

Напомним, 1 марта американские военные сообщили, что якобы поразили иранский эсминец класса «Джамаран», который находился у пирса Чабахара в Оманском заливе.

2 марта Центральное командование ВС США утверждало, что полностью уничтожило военно-морскую группировку Ирана в Оманском заливе. Речь велась об 11 кораблях, в том числе новейшем судне «Шахид Багери», которое создавалось для запуска беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили, что Иран установил полный контроль над Ормузским проливом. В ВМС КСИР также подтвердили запрет на движение судов через этот участок.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

