В Волгограде открыли аэропорт и отменили опасность по БПЛА

В это же время Росавиация проинформировала, что в волгоградском аэропорту сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Напомним, что ракетная опасность действовала в регионе больше 4 часов, а беспилотная — больше 11 часов. Губернатор сообщил, что в результате террористической атаки повреждены жилые дома, есть пострадавшие.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше