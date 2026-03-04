Ричмонд
В Волгограде открыли аэропорт и отменили опасность по БПЛА

В Волгоградской области утром 4 марта была снята беспилотная опасность и отрыт аэропорт. МЧС России в 06:15 мск сообщило, что угроза по БПЛА в регионе миновала.

В это же время Росавиация проинформировала, что в волгоградском аэропорту сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Напомним, что ракетная опасность действовала в регионе больше 4 часов, а беспилотная — больше 11 часов. Губернатор сообщил, что в результате террористической атаки повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

