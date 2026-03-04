Богомаз: дроны-камикадзе ВСУ атаковали электропоезд в Брянской области

Украинские военные предприняли попытку атаковать электропоезд в Брянской области. Это произошло в ночь на среду 4 марта, информировал губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали дронами — камикадзе электропоезд в поселке Суземка. Пострадавших нет», — написал чиновник в Telegram-канале.
Богомаз добавил, что при атаке повреждена кабина машиниста. Движение поездов не было нарушено. Соответствующие службы работают на месте происшествия, добавил он.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске дроны ВСУ повредили более 100 домов, пострадал детский сад. Это произошло 3 марта, как сообщил мэр Кравченко.
Также сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили за ночь на 3 марта 16 дронов ВСУ над регионами страны.