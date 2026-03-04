Ричмонд
Богомаз: дроны-камикадзе ВСУ атаковали электропоезд в Брянской области

При атаке дронов на электропоезд в Брянской области повреждена кабина машиниста.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать электропоезд в Брянской области. Это произошло в ночь на среду 4 марта, информировал губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали дронами — камикадзе электропоезд в поселке Суземка. Пострадавших нет», — написал чиновник в Telegram-канале.

Богомаз добавил, что при атаке повреждена кабина машиниста. Движение поездов не было нарушено. Соответствующие службы работают на месте происшествия, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске дроны ВСУ повредили более 100 домов, пострадал детский сад. Это произошло 3 марта, как сообщил мэр Кравченко.

Как российский дроноводы наказали пьяных боевиков ВСУ, дрифтовавших под Красноармейском, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили за ночь на 3 марта 16 дронов ВСУ над регионами страны.

