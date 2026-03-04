Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 4 марта сбитые беспилотники повредили базу отдыха

Во время отражение воздушной атаки пострадало остекление и входная дверь в помещении.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в ночь на 4 марта была отражена воздушная атака. Об этом проинформировал в телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь.

— Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах — Миллеровском и Тарасовском. Люди не пострадали. Но не обошлось без последствий на земле, — говорится в сообщении.

Обломки сбитых силами ПВО беспилотников упали на территорию строящейся базы отдыха. В результате были повреждены остекление и входная дверь нежилого посещения. Информация о последствиях ночной атаки уточняется.

Напомним, что по данным минобороны России, в период с 20 до 23 часов над донским регионом были сбиты 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше