Несколько десятков БПЛА атаковали Ростовскую область: есть повреждения

Украинские беспилотники попытались атаковать территорию Ростовской области. Силы ПВО России отразили ночные удары ВСУ. Всего область попытались атаковать несколько десятков БПЛА. Они уничтожены в двух районах региона. Так сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он отметил, что удары пришлись на Миллеровский и Тарасовский районы. Никто из жителей не пострадал.
«Не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены (остекление и входная дверь) нежилого посещения», — уведомил Юрий Слюсарь.
Вечером 3 марта массированную атаку отразили над Волгоградской областью. Ранены пять человек. Есть повреждения на земле. Так, в нескольких квартирах и домах в Тракторозаводском районе выбиты стекла. В Среднеахтубинском районе фиксируется попадание в три частных дома.