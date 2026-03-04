Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько десятков БПЛА атаковали Ростовскую область: есть повреждения

Силы ПВО отразили атаку ВСУ в двух районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники попытались атаковать территорию Ростовской области. Силы ПВО России отразили ночные удары ВСУ. Всего область попытались атаковать несколько десятков БПЛА. Они уничтожены в двух районах региона. Так сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он отметил, что удары пришлись на Миллеровский и Тарасовский районы. Никто из жителей не пострадал.

«Не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены (остекление и входная дверь) нежилого посещения», — уведомил Юрий Слюсарь.

Вечером 3 марта массированную атаку отразили над Волгоградской областью. Ранены пять человек. Есть повреждения на земле. Так, в нескольких квартирах и домах в Тракторозаводском районе выбиты стекла. В Среднеахтубинском районе фиксируется попадание в три частных дома.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше