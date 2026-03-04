При ударе Израиля по городу Баальбеку в Ливане погибли четыре человека

Не менее четырёх человек стали жертвами атаки израильских военно-воздушных сил на город Баальбек в Ливане, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местные медицинские службы.
Указанный населённый пункт находится примерно в 60 километрах к юго-востоку от ливанской столицы Бейрута. По данным телеканала, удару подвергся жилой дом в районе Аль-Асира.
В результате атаки также пострадали ещё по меньшей мере 10 человек. При этом подчёркивается, что под завалами может находиться ещё некоторое количество пострадавших.
Напомним, ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в указанной арабской республике из-за бомбардировок военно-воздушных сил Израиля погибли как минимум 50 человек. Кроме того, ещё 335 граждан страны получили ранения вследствие налётов.