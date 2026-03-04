ВСУ атаковали Донецк при помощи нового американского дрона: вот о какой технике речь

«Обнаруженные фрагменты также указывают на принадлежность примененного дрона к американской компании Swift Beat LLC, участвующей в разработке беспилотных систем нового поколения для Украины. Ранее данный тип БПЛА уже был замечен при использовании ВСУ в Запорожской области», — сказал Садовник РИА Новости.