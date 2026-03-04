ВСУ атаковали Донецк при помощи нового американского дрона: вот о какой технике речь

ВСУ впервые при атаке на Донецк использовали новый вид беспилотника производства США. Это произошло в понедельник 2 марта, информировал замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.
Речь идёт об ударном БПЛА самолётного типа, предположительно это Hornet, сказал Садовник РИА Новости. Этот дрон имеет возможность программирования автономного маршрута, также он оснащён спутниковой навигацией, добавил он.
«Обнаруженные фрагменты также указывают на принадлежность примененного дрона к американской компании Swift Beat LLC, участвующей в разработке беспилотных систем нового поколения для Украины. Ранее данный тип БПЛА уже был замечен при использовании ВСУ в Запорожской области», — сказал Садовник РИА Новости.
Ранее дрон ВСУ атаковал ветрогенерирующую установку у Приморска.
Ранее сообщалось, что волонтер Ирина Шкитова погибла в Запорожской области от атаки камикадзе ВСУ.