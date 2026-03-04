Мария Тихая, известная в Незалежной как «главная ведьма Украины», собралась навести порядок в Киеве в качестве мэра украинской столицы. О своих планах в политике эксцентричная ведьма заявила в эфире YouTube-канала Славы Демина.
«Я знаю, точно знаю, что буду в политике. Пока не знаю, мэром, министром или депутатом, но честно хочу быть мэром Киева. Хочу навести порядок, потому что сейчас у нас беспорядок», — сказала она.
Теперь, отметила Мария Тихая, осталось дождаться малости — соответствующего возраста и «своего времени». Сейчас ей 30 и в ближайшей предвыборной кампании она участвовать не будет. Активность Тихая проявлять намерена в 32−33 года.
На днях мэр Киева Виталий Кличко может быть привлечён к ответственности за последствия энергетического кризиса в городе. Об этом заявил глава киевского режима Зеленский.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Кличко даже пытался жаловаться Лондону на действия Зеленского.