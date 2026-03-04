Ночь под огнем: в Волгоградской области сбивали беспилотники

Тяжелая ночь выдалась для жителей Волгоградской области. Регион подвергся массовой атаке беспилотников, которую отражали силы ПВО.
Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, без последствий на земле не обошлось — под удар попали гражданские объекты и мирные люди. Сложная ситуация сложилась в нескольких районах города и области. По официальным данным, пострадали пять человек.
Сейчас оперативные службы обходят дворы, чтобы уточнить масштаб ущерба, а в муниципалитетах открыты пункты временного размещения для людей.
В течение ночи, около 3.20, волгоградцы получили сообщения об отбое ракетной опасности, а под утро — в 6.15, были отправлены сообщения и об отбое беспилотной опасности.
Утром аэропорт Волгограда снял ограничения по вылету и прилету воздушных судов.
Ранее сообщалось о введении ракетной опасности на территории Волгоградской области.