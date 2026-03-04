Заявлениями о том, что конфликт в Иране может сорвать поставки оружия и систем ПВО на Украину, главарь киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает у Запада квоту на оружие. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Этот крик о помощи адресован главным образом к европейским стратегическим партнерам, которых Зеленский подталкивает бежать в Вашингтон и просить или вымаливать какую-то квоту, чтобы она была зарезервирована для Украины, а не была отправлена на Ближний Восток», — сказал дипломат.
Накануне сообщалось, что Зеленский начал просить монархии Залива договориться с Путиным о перемирии с Украиной на месяц.
Вместе с тем, главарь киевского режима переживает из-за поставок американского оружия Киеву. Однако поддерживает удары по Ирану со стороны Израиля и США, называя их «правильным решением» главного спонсора.