Медалью Жукова наградили военнослужащего из Хабаровского края

Находясь на выполнении специальных задач, гвардии старший сержант Иванов неоднократно вскрывал радиосети противника и выполнял задачи по радиоэлектронному подавлению вражеских беспилотных летательных аппаратов. В ходе одного из боевых эпизодов он, действуя из района населённого пункта, контролируемого противником, сумел вскрыть радиосеть управления артиллерийской батареи Вооружённых сил Украины. В кратчайшие сроки полученные данные о месте дислокации вражеского пункта управления были переданы на огневое поражение подразделениям артиллерии, что обеспечило успешное выполнение задач контрбатарейной борьбы и ликвидацию артиллерийской угрозы для российских войск.