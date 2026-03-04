Медалью Жукова наградили военнослужащего из Хабаровского края

Военнослужащий соединения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии старший сержант Александр Иванов проявил высокий профессионализм, мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. За отвагу и умелые действия он удостоен государственной награды — медали Жукова, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Военнослужащий ВВО из Хабаровского края гвардии старший сержант Александр Иванов вскрыл артиллерийскую сеть ВСУ и подавил 27 вражеских дронов в зоне СВО», — говорится в сообщении.
Находясь на выполнении специальных задач, гвардии старший сержант Иванов неоднократно вскрывал радиосети противника и выполнял задачи по радиоэлектронному подавлению вражеских беспилотных летательных аппаратов. В ходе одного из боевых эпизодов он, действуя из района населённого пункта, контролируемого противником, сумел вскрыть радиосеть управления артиллерийской батареи Вооружённых сил Украины. В кратчайшие сроки полученные данные о месте дислокации вражеского пункта управления были переданы на огневое поражение подразделениям артиллерии, что обеспечило успешное выполнение задач контрбатарейной борьбы и ликвидацию артиллерийской угрозы для российских войск.
Помимо этого, благодаря умелому применению средств радиоэлектронной борьбы, гвардии старший сержант Иванов организовал эффективное подавление 27 ударных FPV-дронов, нацеленных на позиции российских подразделений. Своевременные и точные действия по постановке помех позволили предотвратить поражение личного состава и техники, сохранив боеспособность подразделений на ответственном направлении.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что военнослужащий Окружного учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии рядовой Андрей Дмитриев проявил исключительное мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. За героизм, взаимовыручку и спасение жизни сослуживца он награжден медалью Жукова.