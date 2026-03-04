БПЛА сбиты над двумя районами Ростовской области

Как отметил глава региона, люди не пострадали. В результате падения обломков беспилотников на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены нежилые посещения.
Информация о последствиях уточняется.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», над регионом с 20:00 до 23:00 3 марта были уничтожены 34 БПЛА.
