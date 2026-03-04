В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

Рано утром Росавиация объявила о введении ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска.
На территории республики с 22:53 мск 3 марта действует режим беспилотной опасности. Ночью также объявлялась ракетная опасность, но ее отменили примерно к часу ночи.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше