В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах. Сообщение появилось в официальном приложении МЧС России, жителям рекомендовано спуститься в укрытия.

Рано утром Росавиация объявила о введении ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска.

На территории республики с 22:53 мск 3 марта действует режим беспилотной опасности. Ночью также объявлялась ракетная опасность, но ее отменили примерно к часу ночи.

