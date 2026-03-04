Ричмонд
В Самарской области угрозу атаки БПЛА сняли спустя девять часов 4 марта

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 4 марта, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 08:43, она длилась больше девяти часов. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.

Она действовала в регионе с 23:42, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Напомним, в Самарской области предусмотрены штрафы за съемку и публикацию атаки БПЛА.

Во время действия угрозы возможны перебои в работе мобильной связи. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей, ведь «Комсомольская правда» попала в белый список сайтов, работающих даже при ограничениях. Например, вы можете почитать об опасности атаки БПЛА, и что делать при ограничении интернета.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
