В Самарской области угрозу атаки БПЛА сняли спустя девять часов 4 марта

В среду, 4 марта, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 08:43, она длилась больше девяти часов. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.
Она действовала в регионе с 23:42, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Напомним, в Самарской области предусмотрены штрафы за съемку и публикацию атаки БПЛА.
