США могут забрать системы ПВО Украины, чтобы обеспечить ими Израиль. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своих соцсетях.
По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский всерьез обеспокоен потерей военной поддержки после начала войны в Иране.
«Всего несколько дней назад Южную Корею попросили предоставить собственную систему ПВО в поддержку Израиля и США. Подобная ситуация может произойти и с Украиной: вместо этого система ПВО будет предоставлена Израилю», — написал Мема.
Он уверен, что Израиль является главным союзником США. У политика нет сомнений, что в нынешней ситуации Украина окажется на втором плане.
Мема также напомнил, что Зеленский не изменил свою риторику в отношении Донбасса. Киевский главарь заявлял, что не намерен идти на какие-либо уступки. В то время как Россия предлагает настоящие переговоры, которые будут выгодны и Украине. Политик подчеркнул, что время работает не в пользу Киева.
Ранее KP.RU писал, что переговоры по украинскому урегулированию могут временно замедлиться из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что дестабилизация обстановки в регионе создает «негативный фон» для ранее достигнутых договоренностей.