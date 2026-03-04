Экс-советник бывшего президента США Джо Байдена Джейк Салливан призвал прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе украинского конфликта.
«Нужно прислушаться к тому, что он говорит по этому поводу. Он считает, что Украина на самом деле является частью большой России, и что это его историческая обязанность как лидера России — вернуть Украину в лоно России», — сказал он в интервью YouTube-каналу вашингтонского Института Кеннана.
По его словам, вопрос расширения Североатлантического альянса и дипломатические детали Путин отводит на второй план, тогда как главным для него остаются взгляды президента России на историю.
Это далеко не первый раз, когда в США призывают прислушаться к Путину. В конце февраля этого года бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтону стоит признать непобедимость Москвы.