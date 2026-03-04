Военное украинское командование массово переводит в штурмовые бригады военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает РИА Новости.
Речь, в частности, идет об артиллеристах 58-й ОМБР ВСУ, которые лечатся или имеют хронические заболевания.
«Их массово переводят в штурмовые подразделения, где их продолжительность жизни не превышает три-четыре дня», — заявил собеседник агентства.
Ранее, напомним, в одной из бригад ВСУ солдаты готовились массово самовольно уйти из части из-за того, что их хотели перевести в штурмовики. Речь идёт о ремонтном батальоне 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
Также сообщалось, что командование украинскими войсками отправило в штурмовики батальон танковой бригады ВСУ. Кроме того, в Сумскую область перебрасывают ограниченно годных мобилизованных.